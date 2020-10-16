Торговый центр загорелся в Мытищах

Фото: Telegram-канал «Московские новости»

В торговом центре в Мытищах произошел пожар. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе МЧС России по Московской области.

Инцидент произошел по адресу: улица Шараповская, 3, владение 2.

— На третьем этаже торгового центра «Красный кит» произошло возгорание на общей площади два квадратных метра. В 16-17 очаг был ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало. Сил и средств на месте достаточно, — уточнили в МЧС.

В настоящее время выясняются причины случившегося. В Сети появился ролик, снятый у торгового центра «Красный кит» в Мытищах.

Видео: Telegram-канал «Московские новости»

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