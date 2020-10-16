Скончался бывший участник рок-группы AC/DC

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Скончался один из самых ранних участников рок-группы AC/DC Пол Мэттерс. О смерти басиста сообщило издание The Independent в пятницу, 16 октября.

Подробности и причины смерти рок-музыканта пока не известны. Как выяснили СМИ у одного из друзей Мэттерса, у музыканта были проблемы со здоровьем.

СПРАВКА «ВМ»

Басист Пол Мэттерс покинул группу из-за тогдашнего солиста AC/DC Бона Скотта в 1975 году. В книге «Последнее Шоссе: Нераскрытая правда Бона Скотта и AC/DC Back in Black» Джесси Финка сообщалось, что во время одного из туров Скотт заявил Мэттерсу, что тот не вернется вместе с группой в Мельбурн.

Мэттерс успел выступить в составе рок-коллектива во время австралийского тура по трем городам: Аделаида, Мельбурн и Сидней. Музыканта впоследствии заменил другой басист — Марк Эванс, входящий в состав рок-группы до сих пор.