Столичным учителям напомнили о важности прививок от инфекционных заболеваний
Работающие в столичных школах учителя должны регулярно проходить вакцинацию от инфекционных болезней. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщили в пресс-службе Департамента образования и науки Москвы.
— Согласно федеральному законодательству, учителя обязаны регулярно проходить вакцинацию в соответствии с календарем прививок, — отметили в ведомстве.
Как уточняется, педагоги должны сделать прививки от гриппа, кори, коклюша, столбняка, краснухи, туберкулеза, дифтерии и ряда других заболеваний. Сведения о вакцинации вносятся в медицинскую книжку сотрудника школы, передает агентство городских новостей «Москва».
Ранее в Сети появились данные, согласно которым Роспотребнадзор допустил отстранение от работы учителей и медработников, которые не сделали прививки при обострении эпидемиологической ситуации.
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