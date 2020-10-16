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Скоростные поезда «Ласточка» перевезли более 70 миллионов пассажиров
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Скоростные поезда «Ласточка» перевезли более 70 миллионов пассажиров

Юлия Захарова

Город

Более 70 миллионов пассажиров перевезли скоростные поезда «Ласточка» по Ленинградскому направлению Московской железной дороги (МЖД). Об этом в пятницу, 16 октября, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

Как уточняется, поезда курсируют уже на протяжении пяти лет.

— Уже пять лет «Ласточки» ходят по Ленинградскому направлению. Экспрессы перевезли здесь более 70 миллионов пассажиров, — отметили в публикации.

В честь юбилея была выпущена тематическая «Тройка» тиражом 10 тысяч экземпляров. Приобрести ее можно на центральных станциях внутри Кольцевой линии метрополитена столицы и в пригородных кассах участка Москва — Крюково.

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пассажиропотокПоезда «Ласточки»МЖД
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