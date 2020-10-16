Скоростные поезда «Ласточка» перевезли более 70 миллионов пассажиров

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Более 70 миллионов пассажиров перевезли скоростные поезда «Ласточка» по Ленинградскому направлению Московской железной дороги (МЖД). Об этом в пятницу, 16 октября, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

Как уточняется, поезда курсируют уже на протяжении пяти лет.

— Уже пять лет «Ласточки» ходят по Ленинградскому направлению. Экспрессы перевезли здесь более 70 миллионов пассажиров, — отметили в публикации.

В честь юбилея была выпущена тематическая «Тройка» тиражом 10 тысяч экземпляров. Приобрести ее можно на центральных станциях внутри Кольцевой линии метрополитена столицы и в пригородных кассах участка Москва — Крюково.

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