Дженнифер Лопес сфотографировалась в откровенном платье

Фото: instagram.com/jlo

Певица и актриса Дженнифер Лопес снялась в откровенной фотосессии для журнала Billboard. Снимки знаменитость опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

На одной из фотографий Лопес позирует на столе. На ней — белое платье с вырезами, которые оголяют талию и ягодицы звезды.

Певица также снялась в паре с 26-летним музыкантом Малума. Их фотосессия прошла рядом с бассейном. С этой локации в соцсети Лопес была опубликована еще одна фотография — на ней певица в черном платье с вырезом лежит на краю бассейна.

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