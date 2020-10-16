Кафе и рестораны закроются в Бельгии на фоне ситуации с COVID-19

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Кафе и рестораны закроются в Бельгии с 19 октября на фоне обострения ситуации с коронавирусом. Об этом в пятницу, 16 октября, заявил министр Бельгии по вопросам мобильности Жорж Гилкине в эфире телеканала RTBF.

В начале октября в стране были ужесточены меры по борьбе с инфекцией. В частности, кафе и бары в Брюсселе приостановили работу, также власти разрешили взаимодействие с окружающими без маски в компании максимум трех человек.

Кроме того, граждане Бельгии не могут приглашать в дом более четырех человек.

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