Ева Польна: Я — ягодка всегда

Фото: Пресс-служба «Авторадио»

Харизматичная певица продолжает удивлять экспериментами. Сейчас Ева Польна осваивает цигун и японское искусство владения мечом иайдо, учится писать натюрморты в Суриковке, а недавно дала живой концерт в студии «Авторадио» на высоте 330 метров над вечерней Москвой.

С высоты смотровой площадки Panorama360 на 89-м этаже башни «Федерация» Москва-Сити певица любовалась огнями вечерней столицы.

— Вид просто потрясающий, — призналась она ведущим шоу «Мурзилки Live» и пообещала зажечь на концерте по-русски, ведь музыка — лучшее лекарство от тревог.

Выступление в студии «Авторадио» Ева Польна начала лиричным хитом «Девушка, которая поет», а закончила совершенно новой песней «В последний раз». Артистка радовала зрителей, следивших за шоу по видеотрансляции в виртуальном формате, не только музыкой, но и эффектными шляпами и откровенными признаниями. Певица поделилась, что еще весной пристрастилась к гимнастике цигун.

— Просто встала на этот путь и стала по нему идти. Еще есть старинное японское искусство иайдо, это когда с мечом таким самурайским. Его тоже практикую. С настоящим мечом — пока страшно, а вот с деревянным — да, — рассказала певица.

В мае Ева Польна отметила 45-летие, но шутки про «ягодку» ее не раздражают.

— Я — ягодка всегда! — заявила она в эфире и отметила, что самоизоляция во многом ее обновила и даже повлияла на давние привычки. Например, день рождения на этот раз она отметила без тортиков.

— Это безумие я перенесла на следующий год. Так получилось, что у меня практически вся семья весенняя, и мы каждый раз заказывали тортики. Представляете? Это можно такой ягодкой стать, ягодищей просто, — призналась Польна.

Несмотря на новые увлечения, Ева не прекращает обучение в институте имени Сурикова, это уже третье образование, которое она получает.

— Человеку всего должно быть мало, ведь пока нам мало — мы живем, — отметила она.

В Суриковке после возвращения в офлайн студентов загрузили натюрмортами.

— Педагог сказал, что будет нас гнобить и унижать, работать будем долго и упорно, а потом мы вместе с одногруппниками организуем выставку, там вы и увидите, до чего доводит человека неуемная жажда знаний, — поделилась артистка с ведущими.

На прощание певица посоветовала всем не грустить и побольше целоваться, потому что это повышает настроение и укрепляет иммунитет.

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