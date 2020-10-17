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Биолог развеяла мифы о методах восстановления после COVID-19
Фото: pixabay.com

Биолог развеяла мифы о методах восстановления после COVID-19

Татьяна Плотникова

Общество

Использование для восстановления после коронавирусной инфекции методик и препаратов без согласования с врачом может привести к нежелательным последствиям, предупреждаетпрофессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

По словам эксперта, не существует универсального упражнения, которое помогло бы «растягивать легкие» после COVID-19. Более того, попытки добиться этого, надувая воздушные шары, «надрывает связки между долями», отметила Баранова.

Прием витаминов группы В в чрезмерных дозах также небезопасен — он может спровоцировать периферическую нейропатию. Поскольку после выздоровления от коронавируса нередки жалобы на неврологические симптомы, можно предположить, что выздоравливающим от COVID-19 лучше не перегружаться витамином В6.

При этом специалист подчеркнула, что в умеренных количествах данный витамин необходимо организму, так как помогает усвоить магний и уменьшить нейровоспаление, сообщает РИА Новости.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения назвали единственное средство от коронавируса, подтвердившее свою эффективность.

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