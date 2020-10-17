СМИ: Индия произвела запуск баллистической ракеты «Притхви-2»

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В ночь на субботу, 17 октября, Индия произвела запуск баллистической ракеты собственной разработки «Притхви-2». Об этом пишет Hindustan Times со ссылкой на источники.

По данным издания, снаряд был запущен в темное время суток в пятницу, 16 октября, с полигона в восточном штате Одиша. Испытания вооружения под руководством командования стратегических сил Индии прошли успешно. Полет ракеты происходил над Бенгальским заливом.

Согласно информации источников газеты, это уже второй ночной пуск такой ракеты за последнее время. В прошлый раз испытания состоялись в сентябре.

Индийские СМИ утверждают, что «Притхви-2» — это одноступенчатая жидкостная ракета малой дальности, способная поражать цели на дистанции до 250–350 километров. Старт осуществляется с мобильной пусковой установки. Ракета может нести различные виды боеголовок, включая ядерную.

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