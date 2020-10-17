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Более 53,3 миллиона тестов на коронавирус выполнили в России
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Более 53,3 миллиона тестов на коронавирус выполнили в России

Ростислав Зубков

Здоровье

За сутки в России провели еще 523 тысячи тестов на COVID-19. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф в субботу, 17 октября.

По данным сайта, с начала пандемии в РФ было сделано свыше 53,3 миллиона лабораторных исследований на инфекцию. Под наблюдением врачей остаются 297219 человек из-за подозрения на наличие вируса.

Ранее в Минздраве РФ рассказали о работе над новым препаратом от коронавируса.

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Читайте также: Россия прекратила поставки лекарства от коронавируса за границу

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