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Еще 4648 случаев COVID-19 выявили в Москве за сутки
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Еще 4648 случаев COVID-19 выявили в Москве за сутки

Юлия Ямпольская

Здоровье

За последние 24 часа в столице выявили 4648 случаев коронавирусной инфекции. Об этом в субботу, 17 октября, сообщил московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Telegram-канале.

Таким образом, в городе за все время наблюдений было выявлено 357 643 случая COVID-19.

За сутки в стране выявлено 14 922 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 26,9 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 279 летальных исходов.

Ранее сообщалось, что с начала пандемии в РФ было сделано свыше 53,3 миллиона лабораторных исследований на инфекцию. Под наблюдением врачей остаются 297 219 человек из-за подозрения на наличие вируса.

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