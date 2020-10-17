Комендантский час начал действовать в крупных городах Франции

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В крупных французских городах начал действовать комендантский час. Об этом сообщает ТАСС в субботу, 17 октября.

С этого дня в столичном регионе и ряде населенных пунктов Франции по распоряжению президента страны Эммануэля Макрона вводятся более жесткие ограничения из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в стране.

В зонах действия суровых мер с 21:00 до 06:00 будут закрыты все рестораны и театры. При этом общественный транспорт будет работать штатно. Кроме Парижа, данные правила распространяются на Лилль, Марсель, Гренобль, Лион, Руан, Сент-Этьен, Тулузу и Монпелье — в этих городах фиксируется высокий риск заражения COVID-19.

Известно, что первый штраф за несоблюдение новых мер или отсутствие защитной маски составит 135 евро. В случае повторного нарушения в течение 15 дней штраф достигнет 200 евро.

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