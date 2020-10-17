Турция пообещала наказать Армению за военные преступления против Азербайджана

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Обстрелы азербайджанских городов со стороны Армении — это военные преступления. Такое мнение выразил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Ранее Баку обвинил Ереван в ракетных обстрелах Гянджи и Мингечевира. По информации МЧС Азербайджана, после нападений из-под завалов достали тела 13 погибших. Еще 52 человека пострадали. При этом Минобороны Армении опровергает данные утверждения.

Однако в турецком МИД не сомневаются, что Ереван стоит за этими «военными преступлениями», под которыми подразумевается убийство мирных жителей, в том числе детей.

— Молчание об этой жестокости означает соучастие в этих убийствах. Те, кто не обладает человечностью, заплатят за эти преступления, — написал руководитель внешнеполитического ведомства Турции в своем Twitter-аккаунте.

Чавушоглу подчеркнул, что Анкара «всегда на стороне Азербайджана».

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, являясь частью Азербайджана и занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди мирного населения.

9 октября главы МИД России, Армении и Азербайджана Сергей Лавров, Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели в Москве трехстороннюю встречу по ситуации в Карабахе. По итогам переговоров стороны достигли договоренности о прекращении огня с 12:00 по местному времени 10 октября.

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