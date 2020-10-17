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Главу Выборгского района Ленобласти задержали за мошенничество на 700 миллионов рублей
Фото: vbglenobl.ru / Официальный портал муниципального образования Выборгский район Ленинградской области

Главу Выборгского района Ленобласти задержали за мошенничество на 700 миллионов рублей

Ростислав Зубков

Происшествия

Главу администрации Выборгского района Ленинградской области Геннадия Орлова заподозрили в многомиллионном мошенничестве. Об этом следственное управление СК России по региону сообщило в субботу, 17 октября.

По данным ведомства, чиновник задержан по подозрению в мошенничестве на сумму более чем 700 миллионов рублей. Отмечается, что в период до 31 июля 2019 года Орлов совместно с председателем комитета финансов администрации и другими сообщниками обманул своих подчиненных, используя документы, в которые была внесена ложная информация о якобы выполненных работах по ремонту зданий и помещений, находящихся в Выборге.

— В действительности (работы — прим. «ВМ») не выполнялись, (подозреваемые — прим. «ВМ») организовали оплату за счет средств местного бюджета МО Выборгский район Ленинградской области путем перевода денежных средств на счета подконтрольных юридических лиц на общую сумму свыше 700 миллионов рублей, — указано в релизе управления Следкома.

Уточняется, что похищенные средства подозреваемые делили между собой.

По местам работы и жительств Орлова прошли обыски. В отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. В СК добавили, что расследование продолжается.

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