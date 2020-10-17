Главу Выборгского района Ленобласти задержали за мошенничество на 700 миллионов рублей

Фото: vbglenobl.ru / Официальный портал муниципального образования Выборгский район Ленинградской области

Главу администрации Выборгского района Ленинградской области Геннадия Орлова заподозрили в многомиллионном мошенничестве. Об этом следственное управление СК России по региону сообщило в субботу, 17 октября.

По данным ведомства, чиновник задержан по подозрению в мошенничестве на сумму более чем 700 миллионов рублей. Отмечается, что в период до 31 июля 2019 года Орлов совместно с председателем комитета финансов администрации и другими сообщниками обманул своих подчиненных, используя документы, в которые была внесена ложная информация о якобы выполненных работах по ремонту зданий и помещений, находящихся в Выборге.

— В действительности (работы — прим. «ВМ») не выполнялись, (подозреваемые — прим. «ВМ») организовали оплату за счет средств местного бюджета МО Выборгский район Ленинградской области путем перевода денежных средств на счета подконтрольных юридических лиц на общую сумму свыше 700 миллионов рублей, — указано в релизе управления Следкома.

Уточняется, что похищенные средства подозреваемые делили между собой.

По местам работы и жительств Орлова прошли обыски. В отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. В СК добавили, что расследование продолжается.

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