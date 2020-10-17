Обещавший жениться иностранец обманул москвичек на 25 миллионов рублей

Фото: depositphotos.com

В столице мужчина родом из одной из стран ближнего зарубежья предлагал доверчивым женщинам заключить с ним брачные узы, после чего вымогал деньги и исчезал. Об этом рассказали московские полицейские и следователи.

По их версии, неизвестный взял себе чужое имя и через сайт знакомств входил в контакт с представительницами противоположного пола. Желая доказать серьезность своих намерений, он предлагал женщинам сожительство, а затем и брак.

— Войдя таким образом в доверие, через некоторое время мужчина просил оказать ему финансовую поддержку якобы для развития совместного бизнеса. Потерпевшие оформляли на себя кредиты и передавали деньги новому интернет-знакомому. После этого он переставал выходить на связь, — пояснила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Помимо этого, злоумышленника подозревают в вымогательстве средств у одной из пострадавших, которой он угрожал расправой. Вскоре были установлены обстоятельства десяти эпизодов противоправной деятельности. Сумма ущерба превысила 25 миллионов рублей.

Мужчина проходит по статьям о мошенничестве и вымогательстве. Уголовное дело утверждено прокурором с обвинительным заключением и направлено в столичный суд для рассмотрения по существу.

Читайте также: Сотрудники кафе в Москве вынудили мужчину оплатить счет на 19 тысяч рублей