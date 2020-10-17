Врач объяснил, как снизить уровень холестерина без лекарств

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Турецкий врач Эндер Сарач рассказал, как снизить уровень холестерина в крови без употребления лекарств. Этим он поделился в комментарии изданию Sozcu в субботу, 17 октября.

Эксперт отметил, что во время пандемии коронавируса этот показатель увеличился из-за того, что люди стали меньше двигаться и гораздо хуже питаться. Он порекомендовал отказаться от алкоголя и курения, а также увеличить физические нагрузки.

Также медик уточнил, что употребление авокадо, косточек винограда, чая, семян масличных культур, орехов и рыбы может снизить уровень холестерина. Помимо этого, эксперт посоветовал добавить в рацион блюда из соевых бобов, цельнозерновых культур и цитрусовых.

Ранее врач-диетолог Алексей Ковальков заявил, что кетопитание эффективно, но имеет ряд побочных эффектов.

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