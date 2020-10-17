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Число ложных звонков в экстренные службы Москвы снизилось втрое за год
Фото: МЧС России

Число ложных звонков в экстренные службы Москвы снизилось втрое за год

Ростислав Зубков

Город

В Москве в 2020 году количество ложных звонков на номер 101 снизилось в трое по сравнению с прошлым годом. Об этом пресс-служба столичного ГУ МЧС РФ заявила в субботу, 17 октября.

По данным ведомства, если в 2019 году было совершено 294 ложных звонка, то в этом году — всего 98. За последние пять лет число таких звонков упало в 15 раз — с полутора тысяч до 98.

На сегодняшний день ложные заявки от общего количества сообщений составляют менее одного процента, уточнили в экстренных службах города.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заключение московского управления МЧС, добиться таких показателей позволила обширная информационно-профилактическая кампания по формированию культуры безопасности жизнедеятельности. Отмечается, что подрастающее поколение становится более грамотным, поднимая тем самым уровень культуры пожарной безопасности в целом.

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