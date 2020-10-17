Росгвардейцы задержали руферов на одной из высоток «Москвы-Сити»

Фото: rosgvard.ru

Россия, Москва, Центральный административный округ, Пресненский район, Московский международный деловой центр Москва-Сити Карта всех событий

Сотрудники Росгвардии задержали руферов, которые незаконно проникли на 84-й этаж башни «Федерация» центра «Москва-Сити». Об этом в субботу, 17 октября, сообщили в пресс-службе Росгвардии по столице.

Уточняется, что двое жителей Самарской области пробрались на крышу ради фотосессии. После приезда росгвардейцев подозреваемые были обнаружены и задержаны. Их передали полиции для выяснения обстоятельств.

Ранее сообщалось, что в межрайонный отдел вневедомственной охраны Росгвардии по Центральному административному округу Москвы поступил сигнал «тревога» с башни «Федерация» столичного международного делового центра «Москва-Сити». Сотрудник службы охраны здания заметил на камерах посторонних людей.

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