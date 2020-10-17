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Систему производства кислорода на МКС отремонтировали
Фото: https://pixabay.com/ru/

Систему производства кислорода на МКС отремонтировали

Юлия Захарова

Общество

Работа системы «Электрон-ВМ», которая отвечает за производство кислорода на Международной космической станции (МКС), восстановлена. Об этом в субботу, 17 октября, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

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