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«Я в шоке»: соседка рассказала о выбросившей из окна детей жительнице Саратова
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

«Я в шоке»: соседка рассказала о выбросившей из окна детей жительнице Саратова

Юлия Захарова

Происшествия

Соседка жительницы Саратова, выбросившей из окна двух дочерей, сообщила, что семья считалась благополучной. Об этом она в субботу, 17 октября, рассказала РЕН ТВ.

По ее словам, инцидент шокировал всех знакомых семьи.

— Я в шоке, соседка позвонила, говорит — дети упали, а потом я вышла — сказали, мать выбросила. У меня в голове не укладывается, — отметила женщина.

Она добавила, что соседка ранее находилась на больничном. Летом она развелась с мужем, однако он часто приезжает навестить детей. Женщина подчеркнула, что мать также уделяла время детям, водила их в школу и на тренировки и не употребляла алкоголь.

Школьник по имени Денис, который лично знал пострадавших девочек, подчеркнул, что не замечал плохого отношения к ним со стороны матери. Также он стал свидетелем части случившегося — видел автомобиль скорой помощи, который госпитализировал мать.

— Они (дети — прим. «ВМ») вон там на земле лежали, кровь даже осталась, соседи вызывали скорую. Одна маленькая плакала, вторая говорила, что у нее живот болит, — сообщил мальчик.

Ранее стало известно, что жительница Саратова выкинула двух детей восьми и пяти лет из окна многоквартирного дома. После этого она попыталась свести счеты с жизнью. Всех троих после ЧП доставили в больницу. Была организована проверка по факту случившегося.

Позже Следственный комитет возбудил уголовное дело. Обстоятельства и подробности инцидента устанавливаются.

Читайте также: Стало известно о состоянии детей, которых мать выбросила из окна в Саратове

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