Назван продукт, способный снизить давление и уровень «плохого» холестерина

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Горький шоколад положительно влияет на работу мозга и сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщает издание Insider.

Как уточняется, продукт богат флавонидами, которые имеют антиоксидантные и противовоспалительные свойства и способствуют снижению кровяного давления. Также шоколад увеличивает уровень «хорошего» холестерина, одновременно снижая уровень «плохого».

Указанные факторы отчасти приводят к уменьшению риска развития тромбов и инсультов. По мнению врачей, употребление горького шоколада позволяет крови активнее поступать в головной мозг и насыщать его кислородом.

Кроме того, включение в рацион небольшого количества шоколада поможет улучшить умственную деятельность.

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