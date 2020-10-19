«Вот это фигурка!»: Валерия опубликовала снимок в бикини

Валерия анонсировала свою новую музыкальную работу / Фото: instagram.com/valeriya

Певица Валерии на своей странице в социальной сети Instagram опубликовала фотографию в бикини. На снимке артистка запечатлена у бассейна.

В подписи к фото знаменитость анонсировала свой новый клип, который в скором времени должен выйти.

— Легкий загар мне не помешает для съемок нового клипа. А как вы относитесь к солнечным ваннам? — написала Валерия.

В комментариях поклонники принялись хвалить фигуру певицы, а хейтеры в свою очередь нашли изъяны в фотографии артистки.

«Слишком худая»; «Что за скелет с кожей?»; «По-доброму вам завидую, хорошего отдыха, красотка»; «Вот это фигурка!», — оставили комментарии пользователи.

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