Сергей Собянин назвал введение комендантского часа в Москве недопустимым

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Введение комендантского часа, полное запрещение передвижения по городу, запрет на въезд и выезд, закрытие почти всех предприятий в Москве — это неприемлемо и невозможно. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге в понедельник, 19 октября.

По словам главы города, оптимальное решение заключается в том, чтобы найти средний путь между закрытием города и полным отказом от ограничений.

— Не трогать основные сектора экономики, не лишать людей работы, но при этом найти возможность прервать цепочки распространения коронавируса, — уточнил Сергей Собянин.

Столичный мэр отметил, что необходимости принятия более жестких мер в городе нет, хотя отдельные точечные решения могут быть приняты.

— Но то, что мы обязательно будем делать — это жестко и системно контролировать соблюдение принятых мер, — добавил мэр.

В Москве обязательно соблюдение масочного режима. Столичный бизнес будут подвергать проверкам по этому вопросу до конца пандемии, сообщил Сергей Собянин.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Сергей Собянин объяснил, что поможет избежать тотального локдауна в Москве