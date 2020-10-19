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Сергей Собянин назвал введение комендантского часа в Москве недопустимым
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин назвал введение комендантского часа в Москве недопустимым

Виктория Родимкина

Город

Введение комендантского часа, полное запрещение передвижения по городу, запрет на въезд и выезд, закрытие почти всех предприятий в Москве — это неприемлемо и невозможно. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге в понедельник, 19 октября.

По словам главы города, оптимальное решение заключается в том, чтобы найти средний путь между закрытием города и полным отказом от ограничений.

— Не трогать основные сектора экономики, не лишать людей работы, но при этом найти возможность прервать цепочки распространения коронавируса, — уточнил Сергей Собянин.

Столичный мэр отметил, что необходимости принятия более жестких мер в городе нет, хотя отдельные точечные решения могут быть приняты.

— Но то, что мы обязательно будем делать — это жестко и системно контролировать соблюдение принятых мер, — добавил мэр.

В Москве обязательно соблюдение масочного режима. Столичный бизнес будут подвергать проверкам по этому вопросу до конца пандемии, сообщил Сергей Собянин.

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