Мишустин наградит медиков и других работников сферы здравоохранения 22 октября

Фото: government.ru / Сайт правительства России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин вручит государственные награды работникам сферы здравоохранения в четверг, 22 октября. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров в среду, 21 октября.

Там уточнили, что мероприятие состоится в зале наград Дома правительства.

В сообщении также отмечается, что в торжественной церемонии примет участие заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, передает РИА Новости.

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