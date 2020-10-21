Мишустин наградит медиков и других работников сферы здравоохранения 22 октября
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин вручит государственные награды работникам сферы здравоохранения в четверг, 22 октября. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров в среду, 21 октября.
Там уточнили, что мероприятие состоится в зале наград Дома правительства.
В сообщении также отмечается, что в торжественной церемонии примет участие заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, передает РИА Новости.
Читайте также: Мишустин назвал ледокол «Арктика» произведением искусства