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СМИ: Школьница в Москве отдала «экстрасенсу» более 2 миллионов рублей
Фото: depositphotos.com

СМИ: Школьница в Москве отдала «экстрасенсу» более 2 миллионов рублей

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, улица ВрубеляКарта всех событий

В столице четырнадцатилетняя девочка отдала незнакомцу более 2 миллионов рублей за «снятие порчи» с семьи. Об этом сообщает РЕН ТВ в четверг, 22 октября.

Злоумышленник встретил школьницу на улице Врубеля, когда она гуляла с собакой. «Экстрасенс» узнал, что у семьи есть бизнес, а рядом припаркованный автомобиль принадлежит матери девочки.

После этого мужчина заявил, что семью сглазили, а это может плохо кончиться. Для снятия «порчи» девочка должна была принести сырое яйцо, фото родителей, а также деньги и драгоценности.

Ребенок взял деньги и ювелирные украшения из сейфа родителей и вынес их злоумышленнику. На следующий день девочка поняла, что ее обманули, и обо всем рассказала отцу-бизнесмену. Тот обратился в полицию.

Подозреваемого задержали на следующий день. Мужчина во всем сознался, в отношении него возбудили уголовное дело.

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