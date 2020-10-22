Песков опроверг информацию о встрече Путина и Чубайса
Президент России Владимир Путин не проводил встречу с главной Роснано Анатолием Чубайсом. Об этом пресс-секретарь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал в четверг, 22 октября.
Ранее в СМИ появилась информация, что Чубайс может стать куратором Арктики, а его назначение на эту должность якобы обсуждают в правительстве.
По информации Пескова, Чубайс и Путин в последнее время не встречались даже в видеоформате.
— Насколько мне известно, нет, — цитирует РИА Новости комментарий представитель Кремля.
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