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Новый способ борьбы с поддельными медсправками предложили в Госдуме
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Новый способ борьбы с поддельными медсправками предложили в Госдуме

Ростислав Зубков

Общество

В России следует создать единую электронную базу медицинских справок, чтобы избавиться от поддельных документов. С таким предложением депутат Госдумы Иван Сухарев обратился к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко, сообщает RT в пятницу, 23 октября.

По словам парламентария, в интернете есть множество мошеннических сайтов, которые предлагают гражданам купить ту или иную медсправку, чтобы не ходить по врачам. Для борьбы с ненастоящими документами можно организовать единую электронную базу, в которой регистрировались бы цифровые дубликаты всех необходимых бумаг (государственных и частных). При этом все справки верифицировались бы с помощью QR-кодов, уточняет законодатель.

— Прошу вас рассмотреть возможность создания электронной базы медицинских справок, а также системы верификации бумажных документов с помощью QR-кодов, — указано в его обращении на имя главы Минздрава.

Сухарев добавил, что такая система поможет любой организации быстро проверить подлинность документации.

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Госдумаподделка подписеймедицинская справка
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