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Депутаты предложат прописать в Уголовном кодексе кастрацию педофилов
Фото: пресс-служба Следственного комитета РФ

Депутаты предложат прописать в Уголовном кодексе кастрацию педофилов

Татьяна Плотникова

Закон

Группа депутатов Государственной думы от «Единой России» готовит к внесению на рассмотрение нижней палаты российского парламента проект поправок в Уголовный кодекс. Они предполагают ужесточение наказания за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Как рассказал автор поправок Анатолий Выборный, парламентарии предлагают ввести в Уголовный кодекс понятие химической кастрации — введения осужденному за педофилию препаратов, подавляющих влечение.

Депутат полагает, что введение такой дополнительной меры наказания минимизирует вероятность повторного совершения преступления.

В думских фракциях партий КПРФ и «Справедливая Россия» поддержали идею ужесточения наказания за педофилию — вплоть до смертной казни. В ЛДПР отказались комментировать законодательную инициативу депутатов ЕР, пишут «Известия».

Ранее уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова предложила разработать реестр педофилов и следить за ними бессрочно. Омбудсмен считает, что совершившим преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних следует запретить выходить в интернет и контактировать с детьми.

Читайте также: Павел Астахов объяснил, почему в России до сих пор нет реестра педофилов

ГосдумаУголовный кодекспедофилия
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