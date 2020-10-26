Депутаты предложат прописать в Уголовном кодексе кастрацию педофилов

Фото: пресс-служба Следственного комитета РФ

Группа депутатов Государственной думы от «Единой России» готовит к внесению на рассмотрение нижней палаты российского парламента проект поправок в Уголовный кодекс. Они предполагают ужесточение наказания за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Как рассказал автор поправок Анатолий Выборный, парламентарии предлагают ввести в Уголовный кодекс понятие химической кастрации — введения осужденному за педофилию препаратов, подавляющих влечение.

Депутат полагает, что введение такой дополнительной меры наказания минимизирует вероятность повторного совершения преступления.

В думских фракциях партий КПРФ и «Справедливая Россия» поддержали идею ужесточения наказания за педофилию — вплоть до смертной казни. В ЛДПР отказались комментировать законодательную инициативу депутатов ЕР, пишут «Известия».

Ранее уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова предложила разработать реестр педофилов и следить за ними бессрочно. Омбудсмен считает, что совершившим преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних следует запретить выходить в интернет и контактировать с детьми.

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