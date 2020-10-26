На Урале школьница ударила ножом подругу во время ссоры

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В Челябинской области девочка поссорилась со знакомой и ударила ее ножом. По факту происшествия уполномоченный по правам ребенка в регионе Евгения Майорова проведет проверку, передает РИА Новости.

По информации следователей, инцидент произошел 24 октября у дома в селе Русская Теча Красноармейского района. 15-летняя школьница поругалась с 14-летней подругой и ударила ее ножом. В отношении подозреваемой заведено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

По словам Майоровой, о случившемся ей известно.

— Буду выяснять, что случилось, возможно, с выездом на место, — заявила она агентству.

В настоящее время СК решает вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения и предъявлении ей обвинения.

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