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На Урале школьница ударила ножом подругу во время ссоры
Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский

На Урале школьница ударила ножом подругу во время ссоры

Ростислав Зубков

Происшествия

В Челябинской области девочка поссорилась со знакомой и ударила ее ножом. По факту происшествия уполномоченный по правам ребенка в регионе Евгения Майорова проведет проверку, передает РИА Новости.

По информации следователей, инцидент произошел 24 октября у дома в селе Русская Теча Красноармейского района. 15-летняя школьница поругалась с 14-летней подругой и ударила ее ножом. В отношении подозреваемой заведено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

По словам Майоровой, о случившемся ей известно.

— Буду выяснять, что случилось, возможно, с выездом на место, — заявила она агентству.

В настоящее время СК решает вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения и предъявлении ей обвинения.

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