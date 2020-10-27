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Улицу в поселке Воскресенское реконструируют
Фото: Владимир Смоляков, «Вечерняя Москва»

Улицу в поселке Воскресенское реконструируют

Василиса Чернявская 

Город

Улицу в поселке Воскресенское Новой Москвы реконструируют. Дорога протянется от поселка до Центральной улицы к садовому некоммерческому товариществу «Бархатная роща».

Как рассказал во вторник, 27 октября, глава Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, удобный маршрут свяжет центр поселка, детско-взрослую поликлинику, школу, детсад и садовое товарищество.

— По реконструированной дороге будет запущен автобусный маршрут, что значительно улучшит транспортную доступность социальных объектов, расположенных на территории Воскресенского, ‒ отметил руководитель городского ведомства.

Жидкин добавил, что работы завершат в следующем году. Протяженность дороги составит 780 метров. Проезжую часть расширят, планируется также обустроить стоянки для личного и общественного транспорта.

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реконструкцияТиНАОВладимир Жидкин
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