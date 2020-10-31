Жители столицы смогут принять участие в онлайн-марафоне центра занятости «Моя карьера»

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Центр занятости «Моя карьера» проведет онлайн-марафон «Как поддержать себя и своих близких в условиях неопределенности». Данный марафон поможет тем, у кого есть проблемы с постоянным волнением и стрессом, а также научит многих управлять своими эмоциями.

Онлайн-марафон включает в себя два огромных блока. Первый из них направлен на применение различных техник управления внутренней энергией и эмоциями. В процессе обучения участники узнают, как сделать из негативных эмоций позитивные.

Второй блок марафона расскажет, как научиться выстраивать правильные взаимоотношения с другими людьми. «Марафонцы» в течение нескольких игровых сессий будут распознавать эмоции других людей, а также попытаются оказать позитивное влияние на них, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Напоминаем, что онлайн-марафон состоит из 15 практических и теоретических занятий, первое занятие состоится 10 ноября. Чтобы каждый мог правильно оценить свой прогресс в улучшении качества общения, в начале и в конце марафона участники пройдут тестирование эмоционального состояния.

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