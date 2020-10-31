СМИ узнали о второй беременности Меган Маркл

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Принц Гарри и его жена Меган Маркл ждут появления на свет второго ребенка. Об этом сообщает журнал Star со ссылкой на источник в окружении пары.

Он пояснил, что у супругов будет девочка. В настоящее время Маркл на шестом месяце беременности, однако она не намерена пока делиться новостью и скрывает интересное положение, выбирая свободную одежду.

— Она хочет держать беременность в секрете как можно дольше, в этом она непреклонна. Она знает, что объявление о скором пополнении привлечет к ней внимание медиа, поэтому до сих пор молчит, — поделился инсайдер.

По его словам, принц Гарри планирует лично отправиться в Великобританию, чтобы сообщить королеве Елизавете II эту важную новость.

Напомним, что 8 января принц Гарри и Меган Маркл объявили о своем решении отказаться от статуса старших членов королевской семьи. Пара также заявила об отказе от положенных финансовых привилегий и намерении зарабатывать на жизнь самостоятельно.

Позднее Букингемский дворец опубликовал заявление королевы Елизаветы II, согласно которому принц Гарри и его жена будут лишены королевских титулов и больше не будут называться «Их Королевские Высочества». Кроме того, супруги не смогут представлять королеву на официальных мероприятиях. Елизавета II поблагодарила их за работу и сказала, что члены семьи смогли найти конструктивный дальнейший путь для Гарри, Меган и их сына Арчи.

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