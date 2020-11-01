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Лидеры оппозиции Грузии намерены отправиться к ЦИК для выражения протеста
Фото: youtube.com / «Sputnik Georgia - все о Грузии»

Лидеры оппозиции Грузии намерены отправиться к ЦИК для выражения протеста

Юлия Курганова

В мире

Лидеры оппозиционных партий Грузии планируют отправиться к зданию Центральной избирательной комиссии (ЦИК) для продолжения протестных акций. Об этом сообщила репортер телеканала «ТВ Пирвели».

— На данный момент несколько политических лидеров изъявили намерение отправиться к зданию ЦИК для продолжения протестных акций. В их числе политический деятель Хатия Деканоидзе, лидер партии «Европейская Грузия» Элене Хоштария, представители партии Ираклия Окруашвили, экс-депутат Ника Мелия и другие, — рассказала корреспондент.

По данным сайта ЦИК, правящая партия «Грузинская мечта» набрала больше всего голосов — 54,72 процента, а за оппозиционный блок «Сила в единстве» проголосовали 23,61 процента избирателей, передает РИА Новости.

В Грузии в субботу, 31 октября, состоялись парламентские выборы по новой, смешанной избирательной системе: из 150 депутатских мест 120 изберут по партийным спискам, а 30 по мажоритарным округам. Самостоятельно формировать правительство сможет партия, получившая более 40 процентов голосов граждан.

В выборах участвовали 48 партий и два политических блока. Основными конкурентами являются правящая партия «Грузинская мечта» и оппозиционная сила экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», которая выступает на голосовании в составе блока объединенной оппозиции «Сила в единстве».

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