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Оппозиция в Грузии считает итоги парламентских выборов нелегитимными
Фото: youtube.com

Оппозиция в Грузии считает итоги парламентских выборов нелегитимными

Юлия Курганова

В мире

Оппозиционные партии в Грузии считают результаты выборов в парламент страны нелегитимными. Они заявляют о фальсификации и призывают граждан прийти в центр Тбилиси в воскресенье, 1 ноября, для проведения акции протеста. Об этом сообщили лидеры оппозиционных сил на брифинге.

Лидеры оппозиции собрались на переговоры после объявления ЦИК первых данных по итогам выборов.

— Это были не выборы, это была война, — сказал мажоритарный кандидат от оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия.

Он подчеркнул, что голосование было тотально сфальсифицировано и призвал избирателей прийти на протестную акцию на проспект Руставели.

Лидер партии «Лейбористов» Шалва Нателашвили также заявил, что власти Грузии сфальсифицировали итоги выборов и акции протеста будут проходить до тех пор, пока не будут назначены повторные выборы, передает РИА Новости.

Читайте также: Правящая партия «Грузинская мечта» лидирует на выборах в парламент Грузии

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