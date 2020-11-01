Названы семь лайфхаков для ускорения работы «медленного» компьютера

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Ускорить работу «медленного» компьютера можно разными способами. О семи самых полезных лайфхаках пишет Business Insider.

В первую очередь рекомендуется снизить число приложений, которые запускаются одновременно с загрузкой операционной системы. Для этого нужного проверить список приложений из автозапуска и убрать лишние.

Количество открытых в браузере вкладок тоже давит на скорость работы компьютера. Ненужные веб-страницы лучше закрывать, советуют в издании.

Проблемой могут стать вирусы и вредоносные программы. Систему нужно регулярно проверять на наличие таких опасностей, используя для этого автоматическое сканирование посредством антивируса.

Еще один менее известный лайфхак — регулярный перезапуск компьютера. Предполагается, что для получения максимальной производительности аппаратуру нужно перезагружать хотя бы раз в несколько дней.

Пятый прием повышения скорости — установка твердотельного накопителя (SSD). Он позволяет компьютеру загружаться буквально за секунды, запуская большую часть программ практически моментально.

Шестой способ ускорить ПК — включить ReadyBoost. Эта хитрость подойдет пользователям Windows 10, поскольку именно в этой системе есть такая функция. Она позволяет использовать USB-накопитель в качестве дополнительной оперативной памяти.

Заключительный секрет повышения производительности от экспертов — приостановка использования облачного хранилища OneDrive от Microsoft. Утверждается, что постоянная синхронизация службы хранения данных может замедлить работу системы.

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