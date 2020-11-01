Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Названы семь лайфхаков для ускорения работы «медленного» компьютера
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Названы семь лайфхаков для ускорения работы «медленного» компьютера

Ростислав Зубков

Технологии

Ускорить работу «медленного» компьютера можно разными способами. О семи самых полезных лайфхаках пишет Business Insider.

В первую очередь рекомендуется снизить число приложений, которые запускаются одновременно с загрузкой операционной системы. Для этого нужного проверить список приложений из автозапуска и убрать лишние.

Количество открытых в браузере вкладок тоже давит на скорость работы компьютера. Ненужные веб-страницы лучше закрывать, советуют в издании.

Проблемой могут стать вирусы и вредоносные программы. Систему нужно регулярно проверять на наличие таких опасностей, используя для этого автоматическое сканирование посредством антивируса.

Еще один менее известный лайфхак — регулярный перезапуск компьютера. Предполагается, что для получения максимальной производительности аппаратуру нужно перезагружать хотя бы раз в несколько дней.

Пятый прием повышения скорости — установка твердотельного накопителя (SSD). Он позволяет компьютеру загружаться буквально за секунды, запуская большую часть программ практически моментально.

Шестой способ ускорить ПК — включить ReadyBoost. Эта хитрость подойдет пользователям Windows 10, поскольку именно в этой системе есть такая функция. Она позволяет использовать USB-накопитель в качестве дополнительной оперативной памяти.

Заключительный секрет повышения производительности от экспертов — приостановка использования облачного хранилища OneDrive от Microsoft. Утверждается, что постоянная синхронизация службы хранения данных может замедлить работу системы.

Читайте также: Эксперт объяснил, как защитить зрение на удаленке

техникалайфхакиработоспособность компьютеров
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Ланг
Сергей Ланг

Как победить осеннюю хандру

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Нашим самолетам в небе места нет

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Объявит ли Париж гражданскую войну

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Аборт по-польски: право женщины или право ребенка

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Люблю одну, а сплю с другой

Николай Цискаридзе
Николай Цискаридзе

Почему интерес к балету иссякает

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Стоит ли сегодня покупать квартиру

Все мнения
О проекте