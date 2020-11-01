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На Кубани легковушка выехала на встречку и задавила пятерых человек
Фото: mos.ru / Максим Денисов

На Кубани легковушка выехала на встречку и задавила пятерых человек

Ростислав Зубков

Происшествия

На Кубани водитель легковушки выехал на встречную полосу и сбил группу прохожих. Пятеро из них погибли, сообщают в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

По информации полиции, авария произошла на 26-м километре трассы Гулькевичи — Отрадо-Кубанское — Отрадо-Ольгинское.

— Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что 27-летний водитель автомобиля «Лада Приора», двигаясь по своей полосе, в туманную погоду, заметив впереди стоящие автомобили ВАЗ-2115 и ВАЗ-21099, во избежание столкновения выехал на встречную полосу, где совершил наезд на восьмерых человек, — указано в релизе правоохранителей.

Жертвами происшествия стали пятеро человек, еще стольких же отвезли в больницу с различными травмами.

В настоящее время проводится проверка. Обстоятельства случившегося выясняются.

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