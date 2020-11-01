Число жертв при землетрясении в Турции возросло до 49

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Землетрясение на западе Турции унесло жизни 49 человек. Об этом агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны сообщило в воскресенье, 1 ноября.

Ранее поступала информация, что жертвами ЧП стали 43 человека.

Последние данные говорят о том, что погибших 49.

— 896 человек пострадало, — приводит РИА Новости сообщение агентства.

30 октября в Эгейском море недалеко от греческого острова Самос и города Сеферихисар турецкой провинции Измир произошло мощное землетрясение

Президент России Владимир Путин направил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану телеграмму с соболезнованиями из-за погибших и серьезных разрушений после мощного землетрясения в провинции Измир.

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