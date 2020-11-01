Астролог предупредила о конфликтной неделе для всех знаков зодиака

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Астролог Алена Никольская рассказала, что предстоящая неделя с 2 по 8 ноября будет довольно напряженной и конфликтной для представителей всех знаков зодиака. Причина в том, что в указанный период произойдут несколько астрологических событий, которые повлияют на судьбы людей.

По словам астролога, 2 и 6 ноября ожидается напряженность между планетами Меркурий и Сатурн. В связи с этим рекомендуется вести себя сдержанно и избегать конфликтов, особенно с представителями власти. Кроме того, важно подбирать правильные слова и выражения для того, чтобы избежать недопонимания и ссор с близкими.

— Также необходимо следить, что вы пишете в социальных сетях, потому что это может обернуться против вас, — пояснила Никольская.

Помимо этого, она предупредила и о напряженности между Солнцем и Ураном. Этот факт может завершиться неприятностями в финансовой сфере. В связи с этим астролог призвала не приобретать валюту и отложить крупные покупки до лучших времен.

В свою очередь Марс, который будет находиться в квадратуре с Плутоном, Юпитером и Сатурном в Козероге, создаст условия для неприятных моментов на бытовом уровне, сообщает Пятый канал.

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