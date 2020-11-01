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Ученый рассказал о новогоднем меню космонавтов на МКС
Фото: pixabay.com

Ученый рассказал о новогоднем меню космонавтов на МКС

Евгения Звощик

Общество

Продукты для космонавтов на Международной космической станции (МКС) к новогодним праздникам могут частично отправить на американском корабле. Это связано с переносом отправки «Прогресса МС-16» на 2021 год. Об этом рассказал заведующий отделом питания экипажа МКС Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Александр Агуреев в воскресенье, 1 ноября.

— Конечно, изобилия не будет... Американцы еще собираются (отправить корабль на МКС — прим. «ВМ»). Тогда будет что-то с ними доставлено, — отметил ученый.

По его словам, запасы еды для МКС рассчитываются на довольно длительный срок. Так, к отправке на «Прогрессе МС-16» для космонавтов подготовили праздничный паек. В него который различные сладости, фрукты (грейпфруты, лимоны, апельсины), орехи, маслины. Также в паек могут добавить черную икру, если ее захотят члены экипажа, передает ТАСС.

Ранее российские космонавты пожаловались на отсутствие огорода на МКС.

На Международной космической станции находятся россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс. Они пробудут в космосе 177 дней — до 9 апреля 2021 года.

Читайте также: Российские космонавты выйдут в открытый космос 18 ноября

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