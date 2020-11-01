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Пятиуровневую систему социального дистанцирования ввели в Южной Корее
Фото: twitter.com/XHNews

Пятиуровневую систему социального дистанцирования ввели в Южной Корее

Оксана Васильева

Общество

В Южной Корее для улучшения эпидемиологической ситуации власти приняли решениеввести пятиуровневую систему социальной дистанции, пишут «Невские новости». Ранее в Южной Корее работала трехуровневая система.

Такие меры продиктованы новыми значениями прироста количества заболевших.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов прокомментировал цифры по количеству заболевших в России. Как пишет RNS, по его мнению, пик заболеваемости в разных регионах страны наступит в разное время, в связи с разной датой начала роста количества заболевших. Но ориентировочно, по мнению специалиста, пик придется на первую декаду — середину ноября.

В связи с ростом количества заболевших, иммунолог Владислав Жемчугов посоветовал россиянам при первых симптомах простуды сделать ПЦР-тест на коронавирус, а также пройти исследование на грипп, так как эти заболевания лечатся по-разному, пишет «Царьград».

Вирусолог Анатолий Альтштейн считает, что развитие эпидемии зависит от поведения граждан. Как пишет портал «Экономика сегодня», специалист считает, что новый всплеск заболеваемости может возникнуть после новогодних праздников, если люди пренебрегут уже существующими мерами безопасности.

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