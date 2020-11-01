Мурашко исключил возможность радикальных изменений в жизни россиян из-за COVID

Фото: Пресс-служба Минздрава России

Новый тип коронавирусной инфекции не изменит жизнь граждан России радикально. Соответствующее заявление сделал глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко в воскресенье, 1 ноября.

— Конечно, это стресс. Конечно, он оставит свой отпечаток: никто не гарантирует, что каких-то следующих вызовов не будет, — пояснил глава ведомства в интервью программе «Однажды» на телеканале НТВ.

По его словам, пандемия повлияла на изменение ценностей в обществе — люди почувствовали, что они уязвимы и стали больше ценить безопасность. Также Мурашко отметил, что изменилось отношение граждан к медицинским работникам.

Ранее Мурашко сообщил, что примерно 200 тысяч больничных коек развернуто в России для пациентов с подтвержденным анализом на коронавирусную инфекцию. Кроме того, он отметил, что Россия имеет один из самых высоких уровней тестирования среди стран. По его словам, в обращение вышли 200 тест-систем для диагностики коронавируса и антител.

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