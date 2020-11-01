Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 58

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Количество погибших при землетрясении на западе Турции увеличилось до 58. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье, 1 ноября, после прибытия в Измир.

По его словам, в результате случившегося около 900 человек пострадали.

— В результате землетрясения погибли 58 наших граждан, 896 человек получили травмы, — цитирует турецкого лидера ТАСС.

В пятницу, 30 октября, в Эгейском море недалеко от греческого острова Самос и города Сеферихисар турецкой провинции Измир произошло мощное землетрясение. В Греции известно о двух погибших детях, на которых упала стена.

Президент России Владимир Путин направил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану телеграмму с соболезнованиями из-за погибших и серьезных разрушений после мощного землетрясения в провинции Измир.

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