Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 58
Количество погибших при землетрясении на западе Турции увеличилось до 58. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье, 1 ноября, после прибытия в Измир.
По его словам, в результате случившегося около 900 человек пострадали.
— В результате землетрясения погибли 58 наших граждан, 896 человек получили травмы, — цитирует турецкого лидера ТАСС.
В пятницу, 30 октября, в Эгейском море недалеко от греческого острова Самос и города Сеферихисар турецкой провинции Измир произошло мощное землетрясение. В Греции известно о двух погибших детях, на которых упала стена.
Президент России Владимир Путин направил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану телеграмму с соболезнованиями из-за погибших и серьезных разрушений после мощного землетрясения в провинции Измир.
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