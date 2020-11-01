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Партия «Грузинская мечта» вышла в лидеры на парламентских выборах
Фото: Официальная страничка парламента Грузии в Facebook

Партия «Грузинская мечта» вышла в лидеры на парламентских выборах

Виктория Родимкина

В мире

Правящая партия «Грузинская мечта» набрала свыше 48 процентов на парламентских выборах в Грузии после обработки 99,7 процента бюллетеней. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия Грузии в воскресенье, 1 ноября.

По данным комиссии, второе место занимает «Единое национальное движение — объединенная оппозиция». Эта партия набрала 27,12 процента.

Всего в выборах поучаствовали 48 политических партий и два предвыборных блока. В каждый блок входит по семь политических партий.

Оппозиция в Грузии не согласилась с результатами, представленными ЦИК и призвала сторонников собраться на митинг в Тбилиси. Несколько тысяч человек 1 ноября пришли на митинг. Никаких инцидентов на нем зафиксировано не было, сообщает ТАСС.

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