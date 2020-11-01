Технопарк Artplay может получить статус креативного

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

По данным на 2020 год, порядка 58 тысяч организаций и около 55 тысяч индивидуальных предпринимателей относятся к креативной индустрии.

Четкого законодательного определения таких отраслей сегодня не существует, однако в целом их объединяет высокая добавленная стоимость творческой деятельности и человеческий талант как определяющий критерий производства товаров и услуг. В классификатор креативных индустрий внесены такие отрасли, как реклама, архитектура, дизайн, мода, музыка, кино и анимация и другие.

Статистика столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития гласит, что в этих отраслях заняты порядка 460 тысяч человек, а если учитывать представителей креативных специальностей, которые работают в других отраслях, к примеру, дизайнеры, фотографы или специалисты пресс-служб, наберется и весь миллион.

В ходе последнего заседания Мосгордумы депутаты сформировали рабочую группу по развитию креативных индустрий, которую возглавил заместитель председателя столичного парламента Степан Орлов. По его словам, одной из задач группы станет инициатива по законодательному закреплению понятий «креативные индустрии» и «креативное предпринимательство».

— Еще одна задача — организовать работу по подготовке стратегии развития городских креативных индустрий, причем с учетом обязательного обеспечения их необходимой инфраструктурой, — рассказал на заседании рабочей группы Степан Орлов.

Работа по поддержке такого рода предпринимательства в столице уже ведется. С прошлого года в Москве запущен проект по присвоению статуса креативного технопарка. Первой площадкой, получившей такой статус, стал технопарк Artplay.

— Меры поддержки для таких инфраструктурных проектов существуют уже сейчас, — отметил заместитель руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития Кирилл Ильичев. — Это возможность получить грант на развитие имущественного комплекса, возможность для резидентов получить субсидии до 10 миллионов рублей на приобретение оборудования.

Депутаты совместно с экспертами сформировали перечень предложений и рекомендаций по развитию креативных индустрий, которые направят в адрес столичных и федеральных органов исполнительной власти.

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