Подросток застрял в турбине российского самолета-памятника

Фото: МЧС

В Ханты-Мансийском автономном округе мальчик забрался в турбину самолета-памятника Як-40 и застрял. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.

По его данным, инцидент произошел в воскресенье вечером, 1 ноября, в городе Югорск. Изначально о случившемся сообщил местный житель, который прогуливался с собакой около постамента с памятником и вдруг услышал крики о помощи.

—Прибывшие на место сотрудники пожарно-спасательной части, забравшись по пожарным лестницам на постамент, обнаружили, что в хвостовой части самолета, в турбине, застрял мальчишка. Сам парень 12 лет выбраться не мог... Тогда он начал звать на помощь, — пояснили в ведомстве.

Для спасения ребенка было решено использовать веревку. При этом процесс освобождения затрудняло обледенение самолета. Тем не менее, за десять минут подростка достали из турбины и передали врачам.

В экстренных службах уточнили, что жизни несовершеннолетнего ничего не угрожает.

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