Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Подросток застрял в турбине российского самолета-памятника
Фото: МЧС

Подросток застрял в турбине российского самолета-памятника

Ростислав Зубков

Происшествия

В Ханты-Мансийском автономном округе мальчик забрался в турбину самолета-памятника Як-40 и застрял. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.

По его данным, инцидент произошел в воскресенье вечером, 1 ноября, в городе Югорск. Изначально о случившемся сообщил местный житель, который прогуливался с собакой около постамента с памятником и вдруг услышал крики о помощи.

—Прибывшие на место сотрудники пожарно-спасательной части, забравшись по пожарным лестницам на постамент, обнаружили, что в хвостовой части самолета, в турбине, застрял мальчишка. Сам парень 12 лет выбраться не мог... Тогда он начал звать на помощь, — пояснили в ведомстве.

Для спасения ребенка было решено использовать веревку. При этом процесс освобождения затрудняло обледенение самолета. Тем не менее, за десять минут подростка достали из турбины и передали врачам.

В экстренных службах уточнили, что жизни несовершеннолетнего ничего не угрожает.

Читайте также: Московские врачи вылечили женщину с застрявшим контрацептивом

самолетмальчикХанты-Мансийский автономный округ
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Ланг
Сергей Ланг

Как победить осеннюю хандру

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Нашим самолетам в небе места нет

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Объявит ли Париж гражданскую войну

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Аборт по-польски: право женщины или право ребенка

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Люблю одну, а сплю с другой

Николай Цискаридзе
Николай Цискаридзе

Почему интерес к балету иссякает

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Стоит ли сегодня покупать квартиру

Все мнения
О проекте