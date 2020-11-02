Новые коронавирусные ограничения начали действовать в Германии

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Со 2 ноября в Германии вступают в силу карантинные меры из-за обострения ситуации с коронавирусом в стране. Об этом сообщает ТАСС.

Власти ФРГ вводят «ограниченный карантин» — рестрикции, которые по своей сути похожи на те, что распространялись весной 2020 года, но не столь жесткие.

Как условились главы федеральных земель Германии и правительство, по меньшей мере до конца ноября в республике будут закрыты фитнес-клубы, тату-салоны, бассейны, косметические и массажные студии, театры, кинотеатры и концертные залы, бары, рестораны.

Эти меры призваны замедлить распространение коронавирусной инфекции, однако возвращение ограничений приветствуют далеко не все: ранее легендарная берлинская пивная Staendige Vertretung запретила канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и ряду других политиков, выступавших за введение рестрикций, выпивать на территории заведения. Его владельцы призвали своих коллег ввести аналогичные запреты, чтобы показать чиновникам, что принимаемые меры — всего лишь акционизм.

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