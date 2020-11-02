Москвичи смогут сохранить удобный способ оплаты счетов на mos.ru

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Официальный сайт мэра Москвы предлагает удобный способ для оплаты счетов, который теперь можно сохранить в новом разделе «Способы оплаты» сервиса «Мои платежи».

Процесс оплаты государственных и коммерческих платежей на портале стал проще. Теперь пользователи могут не вводить реквизиты банковской карты, номер телефона или электронного кошелька в момент оплаты.

По словам директора департамента сопровождения общегородских платежных систем в департаменте информационных технологий Москвы Владимира Новикова, функционал сервиса «Мои платежи» продолжает совершенствоваться.

— Новая функция безопасна: личные данные пользователей защищены оператором платежного сервиса. Кроме того, при каждом списании средств потребуется подтверждать совершение транзакции, — рассказал Владимир Новиков.

Новый раздел можно найти в верхней части панели сервиса «Мои платежи». Там отображаются способы оплаты, которые уже были сохранены пользователем. При оплате какой-либо услуги появится окно «Мои способы оплаты», в котором можно выбрать подходящий вариант, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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