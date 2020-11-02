Более 61,5 миллиона тестов на коронавирус провели в России

Фото: permkrai.ru / Сайт губернатора и Правительства Пермского края

В России за сутки сделали еще 512 тысяч тестов на COVID-19, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в понедельник, 2 ноября.

По данным портала, всего с начала пандемии в РФ было проведено свыше 61,5 миллиона лабораторных исследований на инфекцию.

При этом 393 667 человек остаются под наблюдением врачей из-за подозрения на наличие «ковида».

Ранее Союз потребителей и Международная конфедерация обществ потребителей предложили возмещать российским гражданам из бюджета плату за тесты на COVID-19.

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