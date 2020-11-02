Прирост госпитализаций пациентов с коронавирусом снизился в Москве

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Фото: Оперштаб

— То есть общее число заболевших COVID-19 за прошедшую неделю меньше, чем за предыдущую, — уточнили в сообщении.

Среди новых случаев COVID-19 12,3 процента составляют дети, 45,2 процента — люди от 18 до 45 лет, 29,6 процента — граждане от 46 до 65 лет, а 9,6 процента — пациенты от 66 до 79 лет. Кроме того, 3,3 процента составляют граждане старше 80 лет.

Всего в столице выявлено 434 205 случаев коронавируса.

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