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Прирост госпитализаций пациентов с коронавирусом снизился в Москве
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Прирост госпитализаций пациентов с коронавирусом снизился в Москве

Виктория Родимкина

Город

В Москве зафиксировали снижение прироста госпитализаций пациентов с коронавирусом за неделю. Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице в Telegram-канале в понедельник, 2 ноября.

Ранее стало известно, что за сутки в городе выявили 4796 новых случаев COVID-19.

В оперштабе уточнили, что темпы роста заболеваемости и госпитализаций в столице замедлились. Две недели назад в Москве темп прироста составлял 20 процентов за неделю по новым случаям и 14 процентов по госпитализациям. Теперь эти показатели снизились на 0,7 процента и 1,9 процента соответственно.

Прирост госпитализаций пациентов с коронавирусом снизился в МосквеФото: Оперштаб

— То есть общее число заболевших COVID-19 за прошедшую неделю меньше, чем за предыдущую, — уточнили в сообщении.

Среди новых случаев COVID-19 12,3 процента составляют дети, 45,2 процента — люди от 18 до 45 лет, 29,6 процента — граждане от 46 до 65 лет, а 9,6 процента — пациенты от 66 до 79 лет. Кроме того, 3,3 процента составляют граждане старше 80 лет.

Всего в столице выявлено 434 205 случаев коронавируса.

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