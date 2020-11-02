Мишустин назвал недопустимой ситуацию с дефицитом лекарств в регионах

Фото: government.ru / Сайт правительства России

Ситуация с нехваткой лекарств в отдельных регионах России неприемлема, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник, 2 ноября, на совещании со своими заместителями.

По словам главы кабмина, ряд субъектов столкнулся с тем, что жизненно необходимых и важнейших препаратов хватает, но других средств — нет.

— Такая ситуация недопустима, — цитирует РИА Новости председателя правительства.

Он отметил, что кабинет министров подготовил постановление, которое определяет особенности регулирования цен для жизненно необходимых и важнейших лекарств. Это позволит гражданам иметь более широкий доступ к востребованным средствам.

Ранее стало известно, что COVID-пациенты в России получат бесплатные лекарства на пять миллиардов рублей.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Главный инфекционист России дал инструкцию по лечению коронавируса дома